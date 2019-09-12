شكرا لقرائتكم قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. الأهلي يواجه سموحة فى الأسبوع الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 أسفرت قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020، عن مواجهة الأهلي مع سموحة فى الأسبوع الأول للمسابقة فى نسختها رقم 61 .

وتجرى الأن مراسم سحب قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مندوب عن كل نادي من المشاركين فى البطولة بالنسخة الجديدة.

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ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.