شكرا لقرائتكم الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. مباراة الزمالك وبيراميدز فى الأسبوع السابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020

أسفرت قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 عن مواجهة الزمالك لنظيره بيراميدز فى الاسبوع السابع للدوري فى نسخته رقم 61 .

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد منذ أيام قليلة ليتوج بطلا لكأس مصر .

ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

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ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.