رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد بداية الدوري الممتاز وإعلان الجدول خلال 48 ساعة

الموجز
أعلن اتحاد الكرة، موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في نسختها الجديدة، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن الجدول الخاص بالمسابقة خلال 48 ساعة، وسيقتصر الإعلان على الدور الأول فقط من المسابقة.
وأوضح حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن نهاية الدوري الممتاز، ستكون في شهر مايو المقبل.
وتابع أنه خلال فترة مشاركات الأندية في البطولات الأفريقية سيكون هناك 3 أيام بين الارتباطات الخارجية والمحلية، و5 أيام في حال الوصول لنصف النهائي والنهائي.
وكان الأهلي بطلا لمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الأخيرة بعد صراع شرس للغاية مع الزمالك وبيراميدز.
وتعد هذه هي النسخة الـ 61 من مسابقة الدوري الممتاز، الذي توج الأهلي برصيد 41 منها، بينما توج الزمالك بـ 12 لقبا.
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