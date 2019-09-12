ميسي يفتح ملف عودة نيمار لبرشلونة من جديد.. والنادي الباريسي يتمسك بشروطه المالية

أحمد أبوعقيل

أبدى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة رغبته في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان إلى "كامب نو"، معتبرا زميله السابق من أفضل اللاعبين في العالم.

وبشأن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، قال ميسي "اعتراض الجماهير على قدومه يعتبر أمرا عاديا للطريقة التي رحل بها عنا، ولكن على المستوى الرياضي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، وكان يروق لي عودته مرة أخرى، لأنه كان سيزيد من إمكانية تحقيق أهدافنا، وفي الحقيقة لا أعرف إذا كانوا فعلوا أقصى ما بوسعهم لضمه أم لا".

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن البرغوث قوله: "تحدثت معه (نيمار) خلال المفاوضات وكان لديه شغف العودة، وقدومه إلى النادي كان سيعطي قفزة في رعاة النادي وحقوقه، وقضيته ستستمر في الصحف، ولكن الأمر ليس واضحًا".

وشدد النجم الأرجنتيني على كونه لاعبًا فقط، وليس لديه سلطة القرار، قائلاً: "لم نجبر الإدارة على فعل أي شيء من خلال غرفة الملابس، فقط نعطي رأينا، ولا أمتلك سلطة القرار، أنا فقط ألعب كرة القدم، ولست محبطًا من عدم مجيئه، ولكن هذا الأمر كان يروق لي".

وعن الفوز بدوري أبطال أوروبا قال: "منذ فترة لم نستطع الفوز بها، وعلى المستوى الشخصي أرغب في الفوز ببطولة أخرى، ولكن هذا ليس يعني الإخفاق في الليغا، والدرس الذي تعلمناه في السنوات الأخيرة أن مباراة واحدة سيئة يمكنها الإطاحة بك من البطولة وعلينا الفوز خارج ملعبنا، ودائمًا الفوز باللقب كان بفضل إحراز الأهداف خارج أرضنا".

والد نيمار

أكد والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي أنه بذل أقصى جهد لخروج نجله من فرنسا، إلا أن محاولاته بائت بالفشل.

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وقال نيمار سانتوس، والد النجم البرازيلي خلال مقابلة تليفزيونية: "كوكيل أعمال نشعر بضعف الموقف عندما لا يوجد بند أو قاعدة أساسية تسمح لك بالرحيل أو الانتقال إلى ناد آخر، بالإضافة إلى عدم وجود شرط جزائي في عقده مما جعل الأمور معقدة للغاية".

وأضاف "نيمار يريد فقط التواجد في أي مكان يجعله سعيدا. كان سعيدا في برشلونة، وكان متحمسا للعودة خاصة عندما يسأله زملائه السابقين عن رغبته في العودة إلى الكامب نو".

باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة

كشفت شبكة "ESPN" الرياضية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان رفضت عرض نادي برشلونة لاستعارة نجم الفريق الباريسي، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت الشبكة، أن إدارة "البي إس جي"، مستعدة للسماح لنيمار بالرحيل، إلا أنها تريد الحصول مقابل ذلك على ما لا يقل عن 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه سان جيرمان عندما ضم نيمار من "البارسا" قبل عامين.

وتقدم برشلونة بعرض لضم لاعبه السابق نيمار على سبيل الإعارة مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 150 مليون يورو في الصيف المقبل، لكن العرض قوبل بالرفض من قبل سان جيرمان.