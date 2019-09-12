قرعة الدوري المصري.. القمة بالجولة الرابعة وبداية "ساحلية" للقطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 عن قمة مبكرة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الأولى مع سموحة في الإسكندرية، بينما يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري على ملعب الأول.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة التاسعة، وبيراميدز بالجولة السادسة عشر، بينما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في الأسبوع السابع، ومع الإسماعيلي في الجولة الـ17.

مباريات الجولة الأولى

إنبي X بيراميدز

المصري X حرس الحدود

الجونة X الإسماعيلي

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الزمالك X الاتحاد

أسوان X مصر للمقاصة

طلائع الجيش X المقاولون العرب

وادي دجلة X طنطا

سموحة X الأهلي

الإنتاج X إف سي مصر

جدير بالذكر أن بطولة الدوري ستنطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، على أن ينتهي الموسم في شهر مايو 2020.