بعثة الأهلي في غينيا.. جلسة لفايلر مع معاونيه.. والتدريب مرتين على ملعب المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

عقد المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، جلسة مع كل من ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكيل مخطط الأحمال ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى لترتيب مران الفريق الذي سيقام مساء اليوم الخميس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بطل غينيا الاستوائية فريق كانو سبورت، يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب المركز الإعلامي للنادي الأهلي، فأن فايلر حرص على الاستفسار عن حالة الجو خاصة أن الفترة الحالية في غينيا الاستوائية تشهد هطول الأمطار على مدار اليوم.

وحدد المدير الفني السويسري برنامجًا تأهيليًا للرباعي الدولي وليد أزارو وعلي معلول وجيرالدو وأليو ديانج بعد انضمامهم لبعثة الفريق في غينيا.

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ومن المقرر أن ينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الخميس، بعد عودتهم من المشاركات الدولية مع منتخبات المغرب وتونس ومالي وأنجولا.

وفي سياق متصل، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنه حصل على موافقة من جانب مسئولي كانو سبورت الغيني للسماح بخوض التدريب اليوم وغدًا على ملعب المباراة.

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على التفاوض مع مسؤولي النادي الغيني، خصوصًا أن العاصمة الغينية مالابو ليس بها ملعب نجيل طبيعي سوى ملعب المباراة فقط.

وأوضح عبد الحفيظ أنه حصل على موافقة النادي الغيني، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية علي الفريق بعد خوض المران على ملعب نجيل طبيعي بدلًا من الصناعي.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد لدور الـ32 عقب تخطيه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بعد الفوز في المباراتين بنتيجة (13-0).