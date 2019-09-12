عبد الستار صبري: أندية أوروبا أصبحت تنظر للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عبد الستار صبري لاعب منتخب مصر الأسبق أن أندية أوروبا أصبحت تنظر للدوري المصري، لافتًا إلى أن الدوري الموسم الماضي كان قويًا بالرغم من طول مدته.

وخلال تصريحات لقناة أون سبورت قال عبد الستار صبري: "الموسم الماضي شهدنا دوري مميز وقوي، ضم عناصر مميزة، لم نعرف بطل الدوري حتى الجولات الأخيرة، عكس ما كان عليه الحال في الماضي".

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وأضاف: "هناك عدة أندية دخلت في المنافسة أمثال بيراميدز والمصري، كان الموسم طويلًا لكنه كان قويًا".

وتابع: "الموسم الحالي ستقام القرعة بطريقة غير موجهة، قد نرى قمة الأهلي والزمالك في منتصف الموسم، وهو ما سيزيد من قوة البطولة، أندية أوروبا تنظر للدوري المصري حاليًا".

ومن المقرر أن تقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2019/2020 في الوحدة ظهر اليوم الخميس، وسيقوم صبري بسحب القرعة قي حفل مقام بأحد الفنادق الكبرى.