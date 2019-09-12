بالفيديو.. مرتضى: أرفض حضور 40 ألف فى السوبر.. وجماهير الزمالك لن تسكت على الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حضور 40 ألف متفرج في مباراة السوبر المقبلة نسخة (2019 - 2018) والتي ستجمع الأهلي بصفته بطل الدوري والزمالك كبطلٍ كأس مصر.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم": "أشعر بالخوف من حدوث مجزرة بين جماهير الفريقين، فالأجواء متوترة خاصة بعد واقعة غرامة شيكابالا بجانب حصول الأهلي على الدوري المسروق".

وأكمل: "من مصلحتي حضور 100 ألف مشجع وتواجد جماهير الزمالك التي بالطبع ستحفل على الأهلي بعد تتويجنا بالثلاثية من خلال الحصول على لقب كأس السوبر المصري السعودي والكونفدرالية والكأس مؤخرًا".

وتابع: "إذا فاز الزمالك بالسوبر الجماهير لن تسكت على الخطيب، خاصة أننا نمر بفترة جيدة بعد التتويج بالثلاثية، عكس الأهلي الذي لم يخرج من الموسم سوى ببطولة مسروقة وهي الدوري".

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وواصل رئيس القلعة البيضاء حديثه، قائلاً: "تحدثت مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت والأجهزة المعنية وأبديت اعتراضي على حضور الجماهير خاصة أننا نستعد لموسم جديد وأخشى من حدوث كارثة".

ونوّه: "أرفض إقامة السوبر على ملعب السلام؛ لأنه ملعب الأهلي، كما أرفض إقامتها في بتروسبورت؛ لأنه ملعب الزمالك، أطالب بإقامة السوبر على ملعب محايد مثل مباراة السوبر الأفريقي".

وأنهى: "ليس لديّ أي مشكلة من دخول الجماهير بشرط حضور 5000 مشجعٍ من كل نادٍ، خاصة إذا أقيمت المباراة على ملعب برج العرب، سيكون وقتها حضور هذا العدد غير مؤثر".