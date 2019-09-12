مساعد كلوب يكشف.. كيف استفاد شباب ليفربول من "القدوة" صلاح وماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بيب لينديرز مساعد مدرب ليفربول يورجن كلوب، كيفية شباب فريق الأكاديمية بالنادي في التدريب مع الفريق الأول في التحضيرات الأخيرة خلال فترة التوقف الدولي.

مساعد كلوب قال في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول :"اللاعبين الذين انضموا خاضوا تدريب مكثف أشبه بمعسكر تدريبي صغير".

وأوضح مساعد كلوب مزايا تدريب الشباب مع الفريق الأول :"لا يوجد أفضل من القدوة والمشاركة مع النجوم أمثال محمد صلاح وساديو ماني وجيمس ميلنر وأدم لالانا".

وأكمل :"لنرى على سبيل المثال التجربة التي خاضها لايتون كلاركسون الذي يمتلك قدرة على التمريرات العميقة وهذه النوعية التي يحتاجها ثنائي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني أثناء الانطلاقات".

Advertisements

وواصل :"نريد أن يشارك اللاعب الموهوب مع النجوم أكثر من تعرضهم للنقد، الجميع من نجوم ليفربول يتمتعون بالتواضع، وفريق الشباب تلقوا المعاملة الجيدة مثل لاعبي الفريق الأول".

ويتمتع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بتجربة رائعة مع ليفربول حيث استطاع الثنائي أن يتوجا بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالنسخة الماضية بتسجيل 22 هدفًا وهو نفس رصيد أهداف الدولي الجابوني وهداف آرسنال بير إيمريك أوباماينج.

ليفربول سيستأنف مشواره المحلي يوم السبت المقبل عندما يلاقي نيوكاسل على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الخامسة، قبل أن يخوض الريدز مشواره في حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي بمواجهة نابولي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول - وصيف النسخة الماضية - يحتل صدارة الدوري الإنجليزي محققًا العلامة الكاملة بالفوز في أربع مباريات متفوقًا على البطل مانشستر سيتي بفارق نقطتين.