قائمة الإسماعيلي.. ظهور 7 صفقات أمام بطل ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي في المباراة المقرر لها غدًا الجمعة ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

قائمة الإسماعيلي شهدت ظهور سبع صفقات جديدة للفريق بداية من إبراهيم أبواليزيد المدافع القادم من صفوف فريق الداخلية بجانب خماسي الوسط محمد مخلوف، أحمد مدبولي، محمود عبدالعاطي "دونجا"، الدولي العراقي هُمام طارق، والدولي الغيني بيكيتي سيلفا.

وشهدت قائمة الفريق الأصفر تواجد محمد حمدي "زكي" القادم من فريق سموحة ليدعم الخط الأمامي بجوار الثنائي محمد الشامي والدولي الناميبي بينسون شيلونجو.

وجاءت قائمة الإسماعيلي والتي تضم 21 لاعبًا على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي.

خط الدفاع: إبراهيم أبواليزيد - باهر المحمدي - محمد مجدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي - محمود عبدالعاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - مدحت فقوسة - عبدالرحمن مجدي - هُمام طارق - وجيه عبدالحكيم - أحمد مدبولى - بيكيتي سيلڤا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - بينسون شيلونجو - محمد الشامي.