3 مصريين في البطولة الأقوى عالميًا "مستر أولمبيا"

ينتظر عشاق كمال الأجسام، انطلاق أقوى بطولات المحترفين في العالم ببطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين، والمقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري في ولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد «مستر أولمبيا» هي البطولة التي يحصل فيها الفائز على لقب بطل كمال الأجسام للرجال المحترفين Joe Weiders Olympia Fitness & Performance Weekend. البداية كانت في العام 1946 عندما قام الأخوين الكنديان جو وبن ويدير بإنشاء الاتحاد الدولي للاعبي كمال الأجسام (IFBB PRO)، وفي عام 1965 قام جو بالبدء في أول نسخة من مسابقة مستر أولمبيا (Mr. Olympia)- أول مسابقة محترفين.

- فئة «البودي بلدنج» الوزن المفتوح للمحترفين:

ويشارك فيها هذا العام البطل المصري المحترف محمد شمس، وهو العربي الوحيد المشارك في هذه الفئة والمعروفة باسم فئة MV في أولمبيا، ويتنافس جميع الأبطال الكبار مع أوزان تصل إلى 300 رطل ( 137 كيلو جرام)، وهي الفئة الأكثر شعبية بين أوساط الرياضيين، وصعوبة هذه الفئة هي الحصول على كتلة عضلية ضخمة

ولكن دون التنازل عن عمق سيمترية العضلات، وهي المعادلة الأصعب.

ومن أشهر أبطال هذه الفئة، فيل هيث الحاصل على اللقب 7 مرات، روني كولمان الحاصل على 8 مرات وأرنولد شوارزنيجر 7 مرات. كما حصل عليها البطل العربي سمير بنوت عام 1983.

ويشارك البطل المصري محمد شعبان، في هذه الفئة مع كلًا من ويليام بوناك من هولندا، هادي شوبان من إيران، براندون كوري من الولايات المتحدة الأمريكية، شون رودين من الولايات المتحدة الأمريكية وحامل لقب 2018، والأقرب إلى اللقب، وأخيرًا فيل هيث من الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأكثر حصولا على اللقب.

- فئة الفيزيك:

يمثل مصر والعرب في هذه الفئة لاعب فريق «KO Squad» البطل المحترف أحمد عبد الجليل، وهو العربي الوحيد في هذه الفئة التي دخلت مستر أولمبيا منذ عام 2012، ويكون التركيز في هذه الفئة على اللياقة البدنية والجمالية

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وليس الحجم العضلي الضخم، لأنها تعتمد على الهيئة الرياضية للجسم وشكلها الجمالي والمتناسق.

وتعتمد المواصفات في هذه الفئة على الوسط الصغير والظهر والأكتاف على شكل حرف V، ويجب على اللاعب أن يرتدي سروال (شورت) بطول الركبة، ولا تعطي أولية للأرجل في هذه الفئة، وأخيرًا يجب أن تكون نسبة الدهون أقل من 5% والعضلات يجب أن تكون بارزة.

روتين العرض في هذه الفئة يختلف عن الفئات الأخرى ويتم استبدال الروتين التقليدي (الأوضاع الخمس في البودي بلدنج) إلى عرض الشكل العام للبنية دون الاتخاذ وضعيات ثابتة لإبراز العضلات.

ومن أشهر أبطال هذه الفئة، جيرمي بونديا من الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على اللقب 4 مرات، ولكنه لن يشارك في نسخة هذا العام.

- فئة الكلاسيك فيزيك:

يمثل مصر والعرب في هذه الفئة البطل المحترف هاني سعيد لاعب فريق «KO Squad»، ومن الكويت عبدالله الصيرفي، وتعتبر هذه الفئة القسم الأصغر في أولمبيا، ودخلت لأول مرة على مسرح البطولة الأشهر والأقوى عالميًا في العام 2016، ويشارك فيها اللاعبين الذين يمتلكون حجم وتناسق وأرجل خارج حدود فئة الفيزيك.

وتحولت هذه الفئة من رياضة كمال الأجسام إلى الأكثر رواجاً لدى عشاق اللعبة لأنها تعود بمحترفيها إلى العصر الذهبي أو الكلاسيكي للعبة، عندما كان الهدف هو التناسق والشكل الجمالي والبطن الغير منتفخ.