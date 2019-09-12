اتحاد الكرة يعلن موعد بداية الدوري الممتاز

كشف اتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، حيث من المقرر أن يبدأ يوم 21

من شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن الجدول الخاص بالمسابقة خلال 48 ساعة، وسيقتصر الإعلان على الدور الأول فقط من المسابقة.

وأوضح حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن نهاية الدوري الممتاز، ستكون في شهر مايو المقبل.