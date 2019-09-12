اتحاد الكرة: الكاف دعا مرتضى منصور لحضور اجتماع انفانتينو

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وجه الدعوة إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك، لحضور اجتماع السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء. الزمالك، لحضور اجتماع السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء. قال المصدر، إن الكاف دعا رؤساء الأندية الكبرى، إلا أن رئيس الزمالك لم يحضر ولم يوضح أسباب غيابه عن الاجتماع.

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