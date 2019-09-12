وزير الرياضة يبحث استعدادات البطولة الأفريقية المؤهلة لطوكيو 2020

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا بمقر الوزارة مع أعضاء لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وبحضور أعضاء اللجنة محمد فضل وسحر عبدالحق وأحمد عبدالله، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المُقبل.

وخلال الاجتماع أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة حريصة على توفير كافة الإمكانات

والإدارية والمادية واللوجستية فضلًا عن الكوادر البشرية وجميع المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة، مشددا على ضرورة بذل القائمين على تنظيم البطولة كل جهد ممكن لإخراجها بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها القارية ومكانتها العالمية خصوصًا بعد المستوى المميز والمردود الإيجابى غير المسبوق الذى تحقق جراء النجاح الكبير لتنظيم فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019.

كما طالب صبحى لجنة إدارة

الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتركيز الشديد خلال الفترة الحالية والمقبلة ومتابعة استعدادات المنتخب المصرى الأوليمبى بقيادة شوقى غريب والذى سيخوض منافسات البطولة الأفريقية ليس فقط لضمان الحصول على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بل لتقديم عروض وتحقيق نتائج مرضية ويسعد بها جماهير الكرة المصرية .

يذكر ان المنتخبات الـ8 التى تأهلت لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر هي : مصر والكاميرون و غانا و جنوب أفريقيا و زامبيا و كوت ديفوار، نيجيريا ومالي.

وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر باستاد القاهرة وستاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات.