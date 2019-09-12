الليلة.. الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي الليبي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الخميس بقيادة الصربى ميودراج المدير الفني للفريق استعداداته لمواجهة الأهلي الليبي غدًا الجمعة علي ملعب الإسماعيلية. ملعب الإسماعيلية. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة على ستاد ضمن منافسات دوري الـ32 في البطولة العربية. ضمن منافسات دوري الـ32 في البطولة العربية. وحرص المدرب الصربى ميودراج على تحفيز اللاعبين وحثهم على حصد بطاقة العبور للدور المقبل من خلال تحقيق انتصار كبير فى بداية الموسم يسهم بعودة الثقة للاعبين.

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