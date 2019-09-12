بعثة الجمباز الإيقاعي تطير إلى أذربيجان للمشاركة في بطولة العالم

غادرت صباح اليوم الخميس بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي، مطار القاهرة، متوجه مدينة باكو فى أذربيجان للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. وتقام بطولة العالم خلال الفترة من 12 حتى 20 سبتمبر الجاري. 12 حتى 20 سبتمبر الجاري. وتضم بعثة مصر للجمباز الإيقاعي: اللاعبات حبيبة مرزوق ومريم سليم وهيا زايد وتيا ضياء Advertisements والمدربات مي عصام ونهي حسام والحكمة الدولية سارة غنيم. ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن بعثة الجمباز الإيقاعي استعدت جيدًا للمشاركة فى بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 واكتساب الخبرة الدولية والقارية بعد المشاركة فى عدد من البطولات قبل المشاركة ببطولة العالم.

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