اليوم.. ثنائي الإسماعيلي ينتظمان في مران الفريق

انتظم ثنائى الإسماعيلي بنسون شيلونجو وبيكيتى سيلفا في تدريبات الفريق اليوم الخميس عقب الوصول إلى الإسماعيلية، بعد نهاية مهمتهما مع منتخب بلادهما، استعدادًا للمشاركة فى مباراة الدراويشضد الأهلى الليبى، المقرر لها غدًا الجمعة في البطولة العربية.
حرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعةمباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد .
من المقرر أن ينهي الإسماعيلي استعدادته مساء اليوم لمواجهة بطل ليبيا في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.
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