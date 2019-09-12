المصري يبدأ تدريباته لمواجهة ماليندي التنزاني بالكونفدرالية

قاد إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري تدريبات خفيفة للاعبين بعدما منحهم قسطا من الراحة لتجنب إرهاق السفر ثم التقى معهم فى محاضرة قبل البدء في البرنامج التدريبى الذى بدأه بتدريب خفيف لفك العضلات.

وحرص الجهاز الطبى على التعامل مع اللاعبين بهدوء وتخفيف الأحمال تجنبًا للإصابات خاصة أن الفريق لا توجد له بدائل فى خط الظهر، وقسَّم الجهاز

الفنى اللاعبين لمجموعتين أعطى كلا منهما مهام خاصة بالتبادل بينهما.

ونفَّذ اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية والخططية التى سينفذها الجهاز فى المباراة التى ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم وهو ما درسه المدير الفنى الذى درس كل كبيرة وصغيرة فى المنافس عن طريق جهاز لقياس أداء اللاعبين

سواء في التدريبات أو المباريات الودية، لتقديم صورة كاملة عن تحركات اللاعب والمسافات التي يقطعها وسرعة اللاعب وقياس نبضات القلب على مدار الوقت، واستلام المعلومات عبر التطبيق المُعدَّ لذلك لمعرفة كافة المعلومات المتعلقة والجهد المبذول والتعرف على الخريطة الحرارية لكل لاعب على حده وللاعبي الفريق بشكل كامل.

وهو ما درسه أيضًا المدير الفنى فى الفريق المنافس وقد انضم لبعثة المصرى بزنجبار اللاعب محمود وادي مهاجم الفريق قادمًا من سنغافورة بعد مشاركته مع منتخب بلاده.