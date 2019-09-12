إيهاب جلال يحدد شروط توليه تدريب منتخب مصر

أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصري، أثناء تواجده فى مدينة زنجبار التنزانية أن تدريب المنتخب الوطنى هو شرف كبير لأى مدير فنى ولا يمكن لأحد أن يرفض تلبية نداء الوطن.

وقال فى تصريحات خاصة لـ "الوفد": "إن ما يثار حاليًا من أخبار عن اختيارى لهذه المهمة الوطنية مازال قيد البحث من جانب المسئولين عن المنظومة الكروية المصرية ولم أسعى لها أو اتصل بأحد، وعندما جلست للتفاوض طلبت جهاز فنى معين ارتاح للعمل معه يكون لى دعمًا وسندًا من دون النظر لأية أسماء على الساحة الكروية المصرية، وطلبت ذلك

ممن فاوضنى على هذه المهمة، وتاريخى وسجلى التدريبى يحتم على الآخرين احترام رغبتى والتوصل لحل يرضى جميع الأطراف وبما يعود بالفائدة على الجميع لأنها مهمة وطنية لا يمكن لأحد أن يضحى باسم بلاده ويتخلى عن مسئولياته أو يتهرب منها".

واصل جلال: "لم أنكر أية اتصالات معى وكل منا له مطالب معينة من الممكن التوصل فيها لاتفاق إذا ارتضى الطرفين، أما النادى المصرى فأنا موجود بين جدرانه وأحمل مسئوليته وما زالت مديرًا فنيًا له وعندى مباراة

مهمة أركز فيها ولا انظر لغيرها فى الوقت الحالى ورئيس النادى المصرى يتفهم الأمر جيدًا، واعشق هذه المدينة ويكفى ما أجده من حب متبادل مع أهلها الطيبين، كما أن النادى المصرى صاحب التاريخ المئوى فهو بيتى أيضًا ولا يمكن أن أضحى بمسئوليتى فيه إلا إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة دولة وبناء منتخب وطنى قوي".

اختتم جلال: "لى طريقة عمل فى الأداء أنفذها بدقة والحمد لله نجحت فيها وتغيير طريقة اللعب ليست سهلة كما يتخيل البعض تحتاج لاعبين ذات مواصفات خاصة ومصر تمتلك لاعبين مميزين جدًا فى كافة الخطوط واختيار العناصر الأفضل مهمة صعبة لتحقيق خطتك وبرنامجك والمهم أن تبعد نفسك عن المجاملات ولا تخضع للضغوط لأنها مؤشر فشل لا يتحمل نتيجتها غيرك".