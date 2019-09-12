ميسي : لا أريد الرحيل ولكن ؟ .. ولا أعلم إن قام برشلونة بكل شيء لإعادة نيمار

أكد قائد برشلونة ليونيل ميسي، استمراره في النادي الكاتالوني، مشيرا إلى أنه لا يفكر في الرحيل عن الكامب نو، واضعا شرطا بأنه يُريد الفوز، في إشارة إلى رغبة جامحة في تحقيق دوري أبطال أوروبا.

وصرح ليونيل ميسي في حوار مع صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكاتالوني قائلا :” برشلونة بمثابة بيتي، لا أريد الرحيل لكنني أريد الفوز”.

وبخصوص موضوع نيمار جونيور، قال ميسي :” لقد كنت أتمنى عودته، وبكل أمانة .. لا أدري إن قام برشلونة بكل شيء لإعادة نيمار .. لكن التفاوض مع باريس سان جيرمان صعب”.

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وأضاف :” رياضيا نيمار من بين أفضل اللاعبين في العالم، وعلى مستوى الرعاة وحقوق الصور عودته ستساعد النادي كثيرا”.

واسترسل في الحديث :” لم نطلب أبدا التعاقد مع نيمار، ولكننا أعطينا رأينا في ببساطة .. لا أشعر بخيبة أمل فنحن نملك فريقا رائعا .. وبإمكاننا القتال على كل الألقاب بدون نيمار”.