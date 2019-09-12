عاجل | ضربة موجعة لريال مدريد بإصابة أحد نجومه قبل قمة باريس

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة جديدة بتعرض نجمه وسطه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة عضلية ستغيبه عن الملاعب لمدة لم يتم تحديدها بعد.

وأكد النادي الملكي في بيان رسمي أن الكرواتي لوكا مودريتش تعرض لإصابة عضلية على مستوى العضلة العليا للفخذ، وبذلك ستحرمه من التواجد مع النادي الملكي في قادم المواعيد.

وأشارت صحيفة “الماركا” الإسبانية الواسعة الانتشار أن النجم الكرواتي سيغيب عن مباراتي ليفانتي في الليجا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في انتظار التعرف بشكل رسمي على مدة غيابه عن الملاعب.