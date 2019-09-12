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رياضة | مورينيو يصف كريستيانو رونالدو بـ "الظاهرة"

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يشعر مدرب السابق جوزيه مورينيو بالإعجاب بكريستيانو رونالدو، الذي يعتقد أنه ظاهرة يفكر فيها مجرد الفوز والتحسن.

عمل مورينيو مع كريستيانو في استاد سانتياغو بيرنابيو  بين عامي 2010 و 2013  واستمتعوا إلى حد كبير بتجربة ناجحة. 

وأوضح مورينيو في مقابلة مع القناة التليفزيونية البرتغالية "11": "كريستيانو ظاهرة ، إنه شخص يفكر فقط في الفوز والتحسن" .

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وأضاف: "ما يفعله لا يفاجئني. إنه لاعب بارز في فريق كبير له طموحات عليا ، "من حيث الجينيتين ، إنه دراسة حالة ، وكذلك من ناحية العقلية أيضًا."

قال كريستيانو مرارًا كيف يأمل أن يستمر في لعب كرة القدم لسنوات عديدة قادمة ، وهذا شيء يمكن أن يراه مدرب مانشستر يونايتد السابق يحدث.

وأختتم: "أعتقد أنه عندما يكون كريستيانو 50 عامًا ، سيكون في المنزل وسيدعوه الفيفا إنها لعبة أساطير وسيلعبها ويسجلها ، وستظل كذلك دائمًا".

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