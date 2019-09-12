رياضة | مورينيو يصف كريستيانو رونالدو بـ "الظاهرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يصف كريستيانو رونالدو بـ "الظاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر مدرب ريال مدريد السابق جوزيه مورينيو بالإعجاب بكريستيانو رونالدو، الذي يعتقد أنه ظاهرة يفكر فيها مجرد الفوز والتحسن.

عمل مورينيو مع كريستيانو في استاد سانتياغو بيرنابيو بين عامي 2010 و 2013 واستمتعوا إلى حد كبير بتجربة ناجحة.

وأوضح مورينيو في مقابلة مع القناة التليفزيونية البرتغالية "11": "كريستيانو ظاهرة ، إنه شخص يفكر فقط في الفوز والتحسن" .

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وأضاف: "ما يفعله لا يفاجئني. إنه لاعب بارز في فريق كبير له طموحات عليا ، "من حيث الجينيتين ، إنه دراسة حالة ، وكذلك من ناحية العقلية أيضًا."

قال كريستيانو مرارًا كيف يأمل أن يستمر في لعب كرة القدم لسنوات عديدة قادمة ، وهذا شيء يمكن أن يراه مدرب مانشستر يونايتد السابق يحدث.

وأختتم: "أعتقد أنه عندما يكون كريستيانو 50 عامًا ، سيكون في المنزل وسيدعوه الفيفا إنها لعبة أساطير وسيلعبها ويسجلها ، وستظل كذلك دائمًا".