رياضة | ميسي ورونالدو يتنافسان على القدم الذهبية في غياب صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ورونالدو يتنافسان على القدم الذهبية في غياب صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في منافسة على جائزة القدم الذهبية "جولدن فوت" في غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لأنه يبلغ الـ28 عامًا

وانضم ميسي ورونالدو لللقائمة التي تضم 10 مرشحين فقط، وهم (ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - واين روني - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد بيكيه - تياجو سيلفا - سيرجيو أجويرو - جورجيو كيليني - سيرجيو راموس - لوكا مودريتش).

ما هي جولدن فوت أو القدم الذهبية

جولدن فوت جائزة دولية، تُمنح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا يقل عمرهم عن 28 عامًا، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.

وتُقدم الجائزة منذ عام 2003، وحصل عليها في السابق كل من: "روبرتو باجيو - نيدفيد - شيفيتشينكو - رونالدو - ديل بييرو - روبرتو كارلوس - رونالدينيو - توتي - جيجز - إبراهيموفيتش - دروجبا - إنييستا - إيتو - بوفون - كاسياس - كافاني".

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رئيس ريال مدريد يهاجم برشلونة

وانتقد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني غريمه برشلونة عند إجابته على تراجع فريقه في الموسم الماضي الذي وصف بـ"الكارثي".

وقال بيريز لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "يجب أن تكون منتقدا للذات، لكننا نقدر كل شيء فزنا به.. لقد حققنا 4 ألقاب لدوري الأبطال في 5 سنوات، بينما حاول آخرون الفوز بنفس اللقب في الموسم الماضي ولم يستطيعوا"، في إشارة إلى برشلونة منافس النادي الملكي في الدوري الإسباني.

وكشف بيريز عن أسرار عدم الثنائي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح رئيس ريال مدريد أن مانشستر يونايتد رفض بيع بول بوجبا وهو نفس حال كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ لعدة سنوات.