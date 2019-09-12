رياضة | برنامج بدني لرباعي الأهلي في غينيا الاستوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج بدني لرباعي الأهلي في غينيا الاستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصل للرباعي الدولي وليد أزارو، وعلي معلول وجيرالدو، وأليو ديانج، بعد انضمامهم لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن ينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد عودتهم من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم، ويسعى فايلر من خلال البرنامج التدريبي الخاص بالرباعي لعلاجهم من إجهاد السفر.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية.

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فايلر يحدد البرنامج الغذائي للاعبي الأهلي في غينيا

عقد رينيه فايلر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا صباح اليوم الخميس مع الدكتور هاني وهبة إخصائي التغذية والشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية.

وحرص فايلر على التنسيق مع إخصائي التغذية في كل ما يتعلق بقائمة الطعام والوجبات التي يتناولها اللاعبون وفقا للمواعيد الخاصة بالتدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام الساعة السادسة مساء السبت المقبل في استاد مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.