رياضة | رسميا.. الأهلي يتخلص من أزمة ملعب التدريب في غينيا الاستوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يتخلص من أزمة ملعب التدريب في غينيا الاستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه حصل على موافقة مسئولي كانو سبورت الغيني بالسماح للفريق بخوض التدريب اليوم وغدا على ملعب المباراة.

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على التفاوض مع مسؤولي النادي الغيني، خصوصا أن العاصمة الغينية مالابو ليس بها ملعب نجيل طبيعي سوى ملعب المباراة فقط.

وأوضح عبد الحفيظ أنه حصل على موافقة النادي الغيني، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية علي الفريق بعد خوض المران على ملعب نجيل طبيعي بدلا من الصناعي.

يذكر أن الاهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

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