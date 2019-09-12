رياضة | رسميا.. الأهلي يتخلص من أزمة ملعب التدريب في غينيا الاستوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يتخلص من أزمة ملعب التدريب في غينيا الاستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد الحفيظ إنه حرص على التفاوض مع مسؤولي النادي الغيني، خصوصا أن العاصمة الغينية مالابو ليس بها ملعب نجيل طبيعي سوى ملعب المباراة فقط.
وأوضح عبد الحفيظ أنه حصل على موافقة النادي الغيني، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية علي الفريق بعد خوض المران على ملعب نجيل طبيعي بدلا من الصناعي.
يذكر أن الاهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.
طبيب الأهلي: البعثة تحصل يوميًا على تطعيمات ضد مرض الملاريا
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بعثة الفريق في غينيا الاستوائية تحصل على التطعيمات المضادة للملاريا يوميا طوال مدة الإقامة في العاصمة مالابو.
وأضاف أن الجهاز الطبي حدد موعد تناول أعضاء البعثة للتطعيمات ضد الملاريا بشكل يومي لحين العودة إلى القاهرة.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى غينيا الاستوائية أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.