رياضة | الاستفسار الأول من رينيه فايلر في غينيا الاستوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستفسار الأول من رينيه فايلر في غينيا الاستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة رينيه فايلر اجتماعا تنسيقيا صباح اليوم عقب تناول وجبه الإفطار ضم كل من ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى؛ للترتيب لمران الفريق الذي يقام في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت غينيا، السادسة بتوقيت القاهرة.

واستفسر رينيه فايلر عن حالة الجو خاصة أن الفترة الحالية في غينيا الاستوائية تشهد هطول الأمطار على مدار اليوم.

وكان الأهلي قد أدى مرانا خفيفا في الخامسة من مساء أمس اقتصر على فك العضلات نظرا لرحلة الطيران الشاقة من القاهرة لغينيا الاستوائية.

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معلول وأزارو ينتظمان في تدريب الأهلي اليوم

حرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على استقبال كل من على علي معلول ووليد أزارو، في مطار مالابو عاصمة غينيا الاستوائية في الساعة الثانية عشرة مساء أمس الأربعاء عقب عودتهما من المشاركة مع منتخبي بلديهما.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبان في تدريبات الأهلي التي تقام في الخامسة مساء اليوم على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

ويلتقي الأهلي مع فريق كانو سبورت في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية، ضمن ذهاب دور الـ٣٢لبطولة إفريقيا.