رياضة | النصر يحتل صدارة الأندية السعودية في لعبة FIFA 20

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يحتل صدارة الأندية السعودية في لعبة FIFA 20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة EA SPORTS الشهيرة عن إصدار لعبة FIFA 20، والتي تعد واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية في عالم كرة القدم، وقد أكدت الشركة أن نادي النصر السعودي يعد هو أعلى الفرق السعودية حصولًا على تقييمات في اللعبة، وذلك بسبب كون النصر يملك مجموعة مميزة من اللاعبين من أمثال جوليانو وأحمد موسى، وكذك نور الدين أمرابط، والبرازيلي مايكون.

وبحسب ما كشفت عنه اللعبة، فإن البرازيلي، جوليانو هو أعلى لاعبي الدوري السعودي على الإطلاق في اللعبة، حيث تحصل اللاعب على تقييم عالي للغاية، وصل لنحو 82، وكذلك ضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري السعودي من لعبة FIFA 20، كلًا من البرازيلي مايكون وبيتروس والمغربي عبد الرزاق حمدالله بتقييم 79، بالإضافة إلى نور الدين أمرابط بتقييم 78.

من بعد نادي النصر، يأتي نادي الهلال السعودي، والذي حصل بعض اللاعبين فيه على تقييمات جيدة للغاية، وعلى رأسهم الثنائي، جيوفينكو لاعب يوفنتوس السابق، وكذلك لاعب سوانزي سيتي السابق والهلال الحالي، الفرنسي جوميز، حيث حصل الثنائي على تقييم 81، في حين تحصل البيروفي كاريلو على تقييم قد وصل لنحو 78، وهو من بين الأعلى في الدوري السعودي خلال النسخة الحالية من لعبة فيفا.

وفي النادي الأهلي، قد جاء الثلاثي دجايني، والبرازيلي جوزيف دي سوز والسوري عمر السومة من بين قائمة أفضل 10 لاعبين في التقييمات في الدوري السعودي، حيث حصل الثلاثي على تقييم واحد وهو 78.