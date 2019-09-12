رياضة | ريال مدريد يعود لـ الليجا الإسبانية بالقوة الضاربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعود لـ الليجا الإسبانية بالقوة الضاربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثرت إصابات العضلات على ريال مدريد حتى الآن هذا الموسم ، حيث كان عدد الضحايا أكبر بكثير من المتوسط ​​الذي تنبأ به الفيفا.

وعلى النقيض من ذلك، فإن فترات تعافي اللاعبين هي ضمن الأطر الزمنية المناسبة دعونا نأمل أن يكون مجرد السعر الذي تدفعه جميع الفرق للتكيف مع نظام اللياقة الجديد.

هناك عدد قليل من اللاعبين الذين تم تعيينهم للعودة ، وقمنا بتحليل مواقفهم بعد أن تأتي العاصفة الهدوء إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

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وفي الموسمين الأخيرين لعب 52 مباراة في العام مع تشيلسي نعتقد أن هذا حادث معزول ، وعلى الرغم من أن العضلات كانت بطيئة في تعافي ، إذا بقي لوس بلانكوس حذرًا ، فلا ينبغي أن يقلقوا بشأن هذا النوع من الإصابات.

أصبحت العضلات الوحيدة معروفة لدى مشجعي كرة القدم إنها عضلة يصعب التعافي منها بسرعة ، لكن جيمس أظهر في حياته المهنية أنه يستجيب للإصابات بطريقة أسرع من معظم اللاعبين.

إن رغبته في العودة وتجديد حياته المهنية في ريال مدريد ستعمل فقط كحافز على لاعب شاب لديه ظروف جسدية لتقديم أداء جيد ولديه خطر منخفض في إصابات العضلات.

ومع ذلك ، فقد عانى في الأشهر الأخيرة من ثلاثة انتكاسات متعلقة بالعضلات. تعد الإصابات التي تحدث في الجزء الأمامي من الفخذ هي الأكثر شيوعًا بالنسبة لأحد لاعبي كرة القدم ، ولا ينبغي له العودة إلا بعد أن يكون بصحة جيدة تمامًا.