رياضة | قبل ديربي الرياض.. الشباب يخطط لمفاجأة النصر بسلاح من نوع خاص 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ديربي الرياض.. الشباب يخطط لمفاجأة النصر بسلاح من نوع خاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، بأن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي يمارس ضغوط كبيرة على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي، ألميرون، وذلك من أجل إشراك اللاعب الدولي السعودي المخضرم، محمد السهلاوي، ضد فريقه السابق نادي النصر في مباراة ديربي الرياض يوم السبت المقبل.

يذكر أن لجنة المسابقات قد أعلنت عن كون مباراة الشباب والنصر في ديربي الرياض سوف تقام ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصحف السعودية، أن البلطان قد طالب من المدير الفني الأرجنتيني لنادي الشباب، ضرورة إشراك اللاعب، محمد السهلاوي، كأساسي أو كبديل في الشوط الثاني، وهذا من أجل الإستفادة من خبرات اللاعب الكبيرة في مثل هذه المباريات الكبرى، وكذلك رغبة البلطان في هزيمة النصر معنويًا، حيث يعد اللاعب واحد من أفضل اللاعبين في نادي النصر سابقًا، وتواجده في أرض الملعب قد يسبب أزمة نفسية لزملائه السابقين في النصر.

الجدير بالذكر، أن الجهاز الطبي لنادي الشباب قد أعلن عن وضع برنامج تدريبي مكثف من أجل تجهيز اللاعب، محمد السهلاوي، خلال الفترة الماضية، وذلك حتى يندمج سريعا مع التشكيلة الأساسية في نادي الشباب، حيث أن المنافسة على مركز المهاجم الأساسي في الفريق،بجانب كريستيان جوانكا وإسبريليا رأسي الحربة في الفريق.

وكان محمد السهلاوي قد شارك في 240 مباراة رفقة النصر طوال تاريخه، وسجل 121 هدف مع العالمي خلال هذه الفترة.