رياضة | سحب جواز سفر الأسطورة رونالدينيو لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سحب جواز سفر الأسطورة رونالدينيو لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق لاعب برشلونة السابق رونالدينيو وشقيقه، رجل الأعمال روبرتو أسيس مورييرا، مع السلطات البرازيلية على دفع غرامة قدرها 6 ملايين ريال (1.5 مليون دولار)، عن التسبب في أضرار بيئية، ما سيسمح لهما باستعادة جوازي سفرهما، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وتوصل الشقيقان لهذا الاتفاق مع الوزارة العامة في محاكم ريو غراندي دول سول، حيث أدين كليهما في 2015 بسبب بناء منصة صيد ومرسى للقوارب في بحيرة جوايابا بمدينة بورتو أليغري جنوبي البلاد.

وبما أنهما رفضا تنفيذ العقوبة التي كانت تنص على تغريمهما 8.5 مليون ريال (2.1 مليون دولار)، قرر القاضي أواخر العام الماضي سحب جوازي سفرهما ومنعهما من إصدار آخرين جديدين إلى أن يلتزما بالعقوبة.

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وعقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النيابة، أصبح لدى اللاعب السابق بين صفوف باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان، بين أندية أخرى، وشقيقه، مهلة حتى أول أكتوبر (تشرين الأول) القادم لدفع الغرامة المتفق عليها، والتي جاءت أقل من المبلغ الأصلي الذي كان القضاء قد حكم به.

وفي حالة عدم تسديدهما الغرامة خلال المهلة المحددة، فإن المبلغ سيرتفع إلى 9.8 مليون ريال (2.4 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.

كما تعهد اللاعب السابق (39 عاماً) وشقيقه بإصلاح المناطق المتضررة في غضون 60 يوماً عقب حصولهما على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة.