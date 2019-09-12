رياضة | رئيس ريال مدريد يعلن أسباب عدم ضم بوجبا ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يعلن أسباب عدم ضم بوجبا ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن أسرار عدم الثنائي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح رئيس ريال مدريد لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر يونايتد رفض بيع بول بوجبا وهو نفس حال كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ لعدة سنوات.

سر ضياع بوجبا ومبابي من ريال مدريد

وقال رئيس ريال مدريد: "أما فيما يتعلق بمبابي فنحن نحبه لكنهم لا يريدون بيعه ومع ذلك سنذهب ونحاول من أجله مجددا".

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وعن موسم ريال مدريد قال بيريز: "يجب أن تكون منتقدا للذات، لكننا نقدر كل شيء فزنا به.. لقد حققنا 4 ألقاب لدوري الأبطال في 5 سنوات، بينما حاول آخرون الفوز بنفس اللقب في الموسم الماضي ولم يستطيعوا"، في إشارة إلى برشلونة منافس النادي الملكي في الدوري الإسباني.

وتحدث بيريز خلال اجتماعه مع شركاء النادي وأعضاء الجمعية العمومية، مدافعًا عن الصفقات الجديدة قائلًا: "صفقاتنا كانت محسوبة.. حاولنا بيع جاريث بيل وجيمس رودريجيز وماريانو دياز لكن لم ينجح في هذا الأمر لهذا سيضطر إلى تسجيل رودريجو جويس في الفريق الثاني "الكاستيا" خاصة أن قائمة الفريق تمتلك 26 لاعبًا".

وطلب بيريز مساندة الجماهير للاعبين بقوله: "علينا التصفيق لهم إذا تفوقوا أكثر من إطلاق الصافرات ضدهم، خاصة أنهم لا يخافون وسيفوزون بالكثير من البطولات".