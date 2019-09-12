رياضة | مورينيو: ريال مدريد طلب مني كسر هيمنة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: ريال مدريد طلب مني كسر هيمنة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رأت جوزيه مورينيو المسؤول عن ريال مدريد أنه محبب لبعض المؤيدين في حين أن آخرين لم يأخذوا طريقته ، لكن المدرب البرتغالي أظهر أن وقته في ملعب سانتياغو بيرنابيو كان أفضل تجربة في مسيرته حتى الآن.

غادر 2010 ، من الإنتر البالغ من العمر 56 عامًا بعد فوزه بالثلاثية دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، وكوبا إيطاليا ، ودوري الأبطال وجاء إلى العاصمة الإسبانية ، حيث قضى ثلاثة مواسم.

وفي ذلك الوقت ، فاز بلقب الدوري الإسباني، كأس كوبا ديل ري وسوبركوبا دي إسبانيا في سعيها لإنهاء قبضة برشلونة على كرة القدم الإسبانية.

وقال مورينو للقناة التلفزيونية البرتغالية "11: "ريال مدريد كان أفضل تجربة لي بسبب ما تعلمته كمدرب ، كرجل ، من الدروس التي تعلمتها في مسيرتي وفي عملي.

وتابع مورينيو : "إنها أفضل ذكرى في حياتي المهنية ، لقد كانت رائعة ومع ذلك ، فإن أسلوب اللعب الذي طبقه ، خاصة في كلاسيكوس ، كان نقيض ما قاله بيب غوارديولا في برشلونة كانوا يحاولون اللعب ؛ كانت مدريد عدوانية ، ولعبت ألعابًا ذهنية ، ونظرت في الهجوم المضاد ، وكانت دفاعية بشكل مفرط في بعض الأحيان ، وكانت تلعب في بعض الأحيان مع بيبي أو سيرجيو راموس كاعبين خط الوسط ، على سبيل المثال.

Advertisements

وأضاف مورينيو: "ما طلبوه مني في ريال مدريد يناسبني. أخبروني أن لدينا أفضل فريق في العالم على الجانب الآخر ، لقد سحقونا وكان علينا أن نعكس هذا الوضع.

وأكمل: "انتصار فريق لوس بلانكوس لكرة القدم تحت قيادة مورينيو في 2010/11 ، حيث تغلبوا على برشلونة 1-0 بعد الوقت الإضافي ، كانت الخطوة الأولى في مدريد معتقدين أنهم يستطيعون التخلص من الطاغوت

وأوضح مورينيو: "كان علينا أن نمنع برشلونة من سحقنا وهذا هو السبب في أن نهائي ماستيلا كوبا هو الأهم [الكأس التي فاز بها] ومن هناك ، لم يكن هناك شيء واحد.

واختتم المدرب البرتغالي: لقد فزنا ببطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، كأس السوبر ، لكن لا شيء كان مثل نهائي كأس كوبا: "لسوء الحظ ، لم أتمكن من الفوز بأي من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا [أخذت مدريد إلى]."