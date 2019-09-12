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رياضة | مورينيو: ريال مدريد طلب مني كسر هيمنة برشلونة

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رأت جوزيه مورينيو المسؤول عن ريال مدريد أنه محبب لبعض المؤيدين في حين أن آخرين لم يأخذوا طريقته ، لكن المدرب البرتغالي أظهر أن وقته في ملعب سانتياغو بيرنابيو كان أفضل تجربة في مسيرته حتى الآن.

غادر 2010 ، من الإنتر البالغ من العمر 56 عامًا بعد فوزه بالثلاثية  دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، وكوبا إيطاليا ، ودوري الأبطال  وجاء إلى العاصمة الإسبانية ، حيث قضى ثلاثة مواسم.

 وفي ذلك الوقت ، فاز بلقب ، كأس كوبا ديل ري وسوبركوبا دي إسبانيا في سعيها لإنهاء قبضة برشلونة على كرة القدم الإسبانية.

وقال مورينو للقناة التلفزيونية البرتغالية "11: "ريال مدريد كان أفضل تجربة لي بسبب ما تعلمته كمدرب ، كرجل ، من الدروس التي تعلمتها في مسيرتي وفي عملي.

وتابع مورينيو : "إنها أفضل ذكرى في حياتي المهنية ، لقد كانت رائعة ومع ذلك ، فإن أسلوب اللعب الذي طبقه ، خاصة في كلاسيكوس ، كان نقيض ما قاله بيب غوارديولا في برشلونة كانوا يحاولون اللعب ؛ كانت مدريد عدوانية ، ولعبت ألعابًا ذهنية ، ونظرت في الهجوم المضاد ، وكانت دفاعية بشكل مفرط في بعض الأحيان ، وكانت تلعب في بعض الأحيان مع بيبي أو سيرجيو راموس كاعبين خط الوسط ، على سبيل المثال.

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وأضاف مورينيو: "ما طلبوه مني في ريال مدريد يناسبني. أخبروني أن لدينا أفضل فريق في العالم على الجانب الآخر ، لقد سحقونا وكان علينا أن نعكس هذا الوضع.

وأكمل: "انتصار فريق لوس بلانكوس لكرة القدم تحت قيادة مورينيو في 2010/11 ، حيث تغلبوا على برشلونة 1-0 بعد الوقت الإضافي ، كانت الخطوة الأولى في مدريد معتقدين أنهم يستطيعون التخلص من الطاغوت

وأوضح مورينيو: "كان علينا أن نمنع برشلونة من سحقنا وهذا هو السبب في أن نهائي ماستيلا كوبا هو الأهم [الكأس التي فاز بها] ومن هناك ، لم يكن هناك شيء واحد.

واختتم المدرب البرتغالي: لقد فزنا ببطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي  ، كأس السوبر ، لكن لا شيء كان مثل نهائي كأس كوبا: "لسوء الحظ ، لم أتمكن من الفوز بأي من دور الثمانية في [أخذت مدريد إلى]."

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