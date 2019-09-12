رياضة | رسميا.. الحمام يتعاقد مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الحمام يتعاقد مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام على توقيع اللاعب محمد صلاح لاعب وسط الإسماعيلي مواليد 1997 لدعم صفوفه، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وجاء توقيع صلاح للفريق المطروحي في حضور عدلي رسلان رئيس مجلس إدارة نادي الحمام. وأحمد عاشور المدير الإداري للفريق.

وكان قد أعلن نادي الحمام التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصة وشهاب محمد محمود أبو جودة لاعبا الإسماعيلي.

ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفترة القادمة لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصورة وهشام أحمد لنادي دكرنس ورحيل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم.

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يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعداده للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، محمد جمعة مدرب حراس المرمي ، سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري ،هاني زيتونه مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.

وخلال فترة إعدادة خاض الفريق 10 مباريات ودية، حيث خسر من أسوان، بهدف نظيف وفاز علي برج العرب بنفس النتيجة، ثم حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في على مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 وخسر أمام بني سويف 0/3 وتعادل مؤخراً أمام مركز شباب الحمام 1/1، وأمام فاركو 2/2.

وكان قد أعلن نادي الحمام عبر صفحتة الرسمية قيد 10 لاعبين في قائمتة الأولي والتي ضمت: أحمد الدماطي، وليد إبراهيم ، ضياء مسعود ، محمد حفظي، مهنا منصور ، الدسوقي مسعد ، أحمد سمير الفار، محمد جمال السيسي، يايا كونية، محمد شعبان.

يذكر أن نادي الحمام أحد أندية المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية وأنهي الموسم الماضي في المركز العاشر .