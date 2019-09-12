رياضة | ريفالدو: برشلونة يفتقد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفالدو: برشلونة يفتقد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى الأسطورة البرازيلية ريفالدو أن غياب ليونيل ميسي المستمر بسبب الإصابة يؤذي برشلونة في الدوري الإسباني

لم يفز النادي الكاتالوني سوى بأحد مبارياته الثلاث حتى الآن هذا الموسم ويبدو أن كابتن الفريق لن يواجه فالنسيا يوم السبت أيضًا.

قال ريفالدو لـ Betfair :"عندما يكون على أرض الملعب ، يخلق شيئًا مميزًا ، شيئًا سحريًا ينقل الثقة لزملائه ويجعل الأمور تسير بشكل أفضل مع برشلونة.

"لقد حوّل ريفالدو انتباهه إلى فرينكي دي يونج وأصر على أن الهولندي لديه لقد أثبت بالفعل قيمته في الكامب نو.

وأكمل ريفالدو: "لقد أكد ما كنا نتوقعه منه ، وهو يتكيف جيدًا مع [نادي ، بلد] جديد. من الواضح أنه كان توقيعًا جيدًا لبرشلونة وأنه سوف تعطينا الكثير في المستقبل.

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وتابع: "صعد برشلونة ضد فالنسيا يوم السبت ، ويتطلع إلى تحقيق بعض التقدم على زملائه في الدوري الإسباني وسيظل فالنسيا دائمًا خصمًا صعبًا.

أضاف ريفالدو: " من دولي استراحة ، أنا لا أتوقع مباراة سهلة لبرشلونة.

كان لريفالدو رأي في الوضع الحالي لريال مدريد مع بعض المباريات الصعبة القادمة." أمامهم شهر صعب للغاية ، بدءاً من دوري أبطال أوروبا والمباريات الصعبة في الدوري الإسباني.

واختتم: بما في ذلك الديربي مع أتلتيكو مدريد ، "البرازيلي" ، من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول ما يمكن لفريق زين الدين زيدان فعله. "