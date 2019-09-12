رياضة | بسبب كين ومبابي.. عرض بـ210 ملايين يورو لضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كين ومبابي.. عرض بـ210 ملايين يورو لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد نادي ريال مدريد الإسبانى مبلغ 210 ملايين يورو لضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أن قاد الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ووقع هذه المرة في مجموعة تضم نابولى الإيطالي وجينك البلجيكي وسالزبورج النمساوي.

وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن أن ريال مدريد يواجه صعوبات في ضم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي لذلك يقاتل على ضم محمد صلاح

وأشارت إلى أن محمد صلاح هو الحل السحري لريال مدريد لأنه سيشكل إضافة جديدة في مركز الجناح الأيمن بينما سيكون إيدين هازاد في الجناح الأيسر

وأوضحت أن باريس سان جيرمان قد يدخل السباق على محمد صلاح حال رحيل نيمار داس يلفا إلى برشلونة في الموسم المقبل.

محمد صلاح يتصدر أعلى 10 لاعبين عرب في FIFA 20

1- محمد صلاح (ليفربول - مصر) 90

2- حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي - المغرب) 85

3- رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي - الجزائر) 84

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4- عيسى ماندى (ريال بيتيس الإسباني - الجزائر) 80

5- سفيان فيجولى (جالطة سراي التركي - الجزائر) 80

6- فوزى غلام (نابولي الإيطالي - الجزائر) 80

7- يونس بلهندة (جالطة سراي التركي - المغرب) 80

8- وهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي - تونس) 79

9- أشرف حكيمى (بوروسيا دورتموند الألماني - المغرب) 79

10- عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي - المغرب) 79