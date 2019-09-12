رياضة | خبر سار لجماهير ريال مدريد

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بدأ فريق ريال مدريد يمتلئ مرة أخرى مع عودة اللاعبين من الواجب الدولي والإستعداد لمباريات الدوري الإسباني.

انضم سيرجيو راموس وداني كارفاخال ولوكا يوفيتش إلى تشكيلة زين الدين زيدان للتدريب يوم الأربعاء.

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عاد يوفيتش إلى فالديباس في وقت أبكر من الثنائي الأسباني. إصابة بينما كان خارج أرضه مع صربيا.

تدرب إيد هازارد وجيمس رودريجيز مع المجموعة الرئيسية لليوم الثاني على التوالي ، بينما كان إبراهيم دياز متورطًا لأول مرة.

واستمر لوكا مودريتش في الشفاء في الصالة الرياضية حيث استأنف كل من إيسكو وماركو أسينسيو عودة الإصابات. تدرب كل من دييغو ألتوبي ، لاعب ريال مدريد كاستيا ، خافيير بيلمان ، الفارو برافو ، الفارو فيدالجو ، مع الفريق الأول.