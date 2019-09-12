شكرا لقرائتكم خبر عن «معلول» و«أزارو» ينضمان لبعثة الأهلي في غينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استقبال كل من على معلول، ووليد أزارو، في مطار مالابو عاصمة غينيا الاستوائية في الساعة الثانية عشرة مساء أمس الأربعاء، عقب عودتهما من المشاركة مع منتخبي بلديهما.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبان في تدريبات الأهلي التي تقام في الخامسة مساء اليوم، على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

ويلتقي الأهلي مع فريق كانو سبورت في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية، ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.