شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجرى اليوم مراسم قرعة النسخة الحادية والستين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020، بمشاركة 18 ناديًا بأحد فنادق القاهرة.

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ويشارك في الموسم المقبل من الدورى 18 ناديا هي: الأهلى «حامل اللقب» ووصيفه الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادي دجلة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبي والمقاولون العرب، والصاعدون الثلاثة «إف سي مصر وأسوان وطنطا».

تجرى القرعة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس، وتنقل عبر قناة «أون سبورت».

كان اتحاد الكرة قد أعلن انطلاق بطولة الدوري الممتاز يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 18 ناديًا بالنظام المفتوح دون تحديد مواجهة الأهلي والزمالك في نهاية كل دور كما كان يحدث في المواسم السابقة «قرعة موجهة».