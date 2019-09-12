كل ماتربد معرفته عن رحلة الأهلي في غينيا الاستوائية...

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الأهلي وصل غينيا ظهر أمس بعد رحلة طيران شاقة إستمرت قرابة الـ12 ساعة من القاهرة إلى مطار مالابو عاصمة غينيا الاستوائية وتخللت الرحلة ساعتين ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا.
وخاض الاهلي أمس مراناً خفيفاً في فندق الإقامة وإستمل المران على تدريبات خفيفة وإطالات ورفض السويسري فايلر المدير الفني للفريق إجراء تدريبات قوية منعاً لأصابة اللاعبين بالإرهاق أو الإجهاد.
ويحرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا على الإطمئنان على جميع ترتيبات الفريق منذ وصول البعثة أمس إلى غينيا ، كما يتواصل مع حاتم حسوبة سفير مصر بغينيا الذى كان في إستقبال البعثة في مطار مالابو وكذلك نائب رئيس الإتحاد الغني لكرة القدم.
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