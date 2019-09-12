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كل ماتربد معرفته عن رحلة الأهلي في غينيا الاستوائية...

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جدة - عمرو شويل في إطار استعدادات النادي الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، شهدت بعثة المارد الأحمر في اليوم الأول لها بغينيا أحداثاً كثيرة

 

الأهلي وصل غينيا ظهر أمس بعد رحلة طيران شاقة إستمرت قرابة الـ12 ساعة من القاهرة إلى مطار مالابو عاصمة غينيا الاستوائية وتخللت الرحلة ساعتين ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا.

 

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وخاض الاهلي أمس مراناً خفيفاً في فندق الإقامة وإستمل المران على تدريبات خفيفة وإطالات ورفض السويسري فايلر المدير الفني للفريق إجراء تدريبات قوية منعاً لأصابة اللاعبين بالإرهاق أو الإجهاد.

 

وأنضم التونسي على معلول والمغربي وليد آزارو للبعثة مساء أمس بعد ماشركتهما في مباريات الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم ، فيما سينضم المالي ديانج والإنجولي جيرالدو للبعثة ظهر اليوم.

 

ويحرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا على الإطمئنان على جميع ترتيبات الفريق منذ وصول البعثة أمس إلى غينيا ، كما يتواصل مع حاتم حسوبة سفير مصر بغينيا الذى كان في إستقبال البعثة في مطار مالابو وكذلك نائب رئيس الإتحاد الغني لكرة القدم.

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