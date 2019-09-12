شكرا لقرائتكم عصام النوار سكرتيرا عاما لاتحاد المصارعة بدلا من أشرف حافظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعقد اتحاد المصارعة الجمعية العمومية يوم 25 اكتوبر المقبل بقاعة الندوات بمبنى الاتحادات الرياضية ، بحضور الهيئات التى لها حق الحضور فى العمومية
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