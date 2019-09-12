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عصام النوار سكرتيرا عاما لاتحاد المصارعة بدلا من أشرف حافظ...

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جدة - عمرو شويل اختار اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار ، سكرتير عام للاتحاد ، بدلا من أشرف حافظ الذى تقدم باستقالته من منصبه خلال الأيام الماضية ، خلال اجراءات الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد

 

ويعقد اتحاد المصارعة الجمعية العمومية يوم 25 اكتوبر المقبل بقاعة الندوات بمبنى الاتحادات ، بحضور الهيئات التى لها حق الحضور فى العمومية

 

كان اشرف حافظ المدرب السابق لكرم جابر، و الذى فاز بمنصب سكرتير الاتحاد خلال انتخابات العمومية التى عقدت العام قبل الماضى ، قد تقدم باستقالته لأسباب خاصة ، وتم قبولها ، على أن يتم اختيار البديل فى العمومية التى تقام أكتوبر المقبل
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