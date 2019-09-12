شكرا لقرائتكم عصام النوار سكرتيرا عاما لاتحاد المصارعة بدلا من أشرف حافظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار ، سكرتير عام للاتحاد ، بدلا من أشرف حافظ الذى تقدم باستقالته من منصبه خلال الأيام الماضية ، خلال اجراءات الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد

ويعقد اتحاد المصارعة الجمعية العمومية يوم 25 اكتوبر المقبل بقاعة الندوات بمبنى الاتحادات الرياضية ، بحضور الهيئات التى لها حق الحضور فى العمومية

كان اشرف حافظ المدرب السابق لكرم جابر، و الذى فاز بمنصب سكرتير الاتحاد خلال انتخابات العمومية التى عقدت العام قبل الماضى ، قد تقدم باستقالته لأسباب خاصة ، وتم قبولها ، على أن يتم اختيار البديل فى العمومية التى تقام أكتوبر المقبل