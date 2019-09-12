شكرا لقرائتكم كواليس رحلة الزمالك إلى السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر الصربى ميتشو المدير الفنى لنادي الزمالك في رحلة الفريق منشغلا بدارسة بعض الامور الفنية ، حيث ظهر خلال الرحلة يمسك بالورقة والقلم ، دون تركيز مع المحيطين به ، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون السنغالى ، بدور الـ 32 من دورى أبطال افريقيا
ونشرت صفحة الزمالك فيديو لكواليس رحلة الفريق، حيث جلس فرجانى ساسى بجانب خالد بوطيب، بينما دار حوار جانبى بين محمود علاء و محمد عنتر ، اما محمد عبد الغنى فظهر ضاحكا فى الفيديو بابتسامة لم تفارق وجهه .
يذكر ان الزمالك يلتقى مع جينيراسيون السنغالى يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا
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