شكرا لقرائتكم ندى عباس لنصف نهائى هونج كونج للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية ندى عباس إلى الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش والتي تقام خلال الفترة بين 10 إلى 14 سبتمبر الجاري. وفازت ندى عباس على منافستها الماليزية راشيل أرنولد في مباراة الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 7-11, 3-11, 11-2 . وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة هونج كونج للاسكواش بحوالي 30 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعتبر ندى عباس هي الممثلة الوحيدة لمصر بمنافسات السيدات.

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