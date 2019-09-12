شكرا لقرائتكم الأهلى ضد كانو سبورت .. عبد الحفيظ وعدلي يزوران ملعب "مالابو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق بزيارة ملعب "مالابو" الذي يستضيف المباراة التي تجمع بين ناديا كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والاهلي بعد غد السبت في "ذهاب" دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي كانو سبورت بموقع "تويتر"، صور من زيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق لملعب المباراة والمرافق الخاصة بالنادي. وكان الاهلى صعد لدور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا بعد فوزه على اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن منافسات دور الـ64، بينما تخطى كانو سبورت عقبة ميكيلي الإثيوبي.

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