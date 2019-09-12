شكرا لقرائتكم تعرف على ثلاثى سحب قرعة الدورى للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام ظهر اليوم الخميس ، قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومندوبى 18 نادياً من الأندية التى تشارك فى البطولة الأقوى لموسم 2019/ 2020، بأحد فنادق الزمالك وسط حالة من الشغف لنتيجة القرعة والمواجهات النارية التى ستشهدها المسابقة . ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

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