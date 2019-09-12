شكرا لقرائتكم تعرف على ثلاثى سحب قرعة الدورى للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .
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