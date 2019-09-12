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شكرا لقرائتكم المدرب الجديد للمنتخب .. المصري يبدأ التفاوض مع بديل إيهاب جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واقترب إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر، لذا بدأ مسئولو المصرى يبحثون عن بديل له خاصة وأن مسابقة الدورى العام ستنطلق يوم 21 سبتمبر الجارى، فضلا عن مشاركة الفريق بالكونفدرالية الافريقية.
ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره النهائى بشأن مدرب المنتخب الجديد يوم الأحد أو الإثنين المقبلين.
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