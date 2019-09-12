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جدة - عمرو شويل مشاهدة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2019/2020 بث مباشر
يقدم الخليج 365 بثا مباشرا لحفل إجراء قرعة الدوري المصري للمويسم الجديد "2019/2020"، والتى تقام اليوم، الخميس، فى أحد فنادق القاهرة.
مشاهدة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2019/2020 بث مباشر
ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر.
مشاهدة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2019/2020 بث مباشر
وأعلن اتحاد الكرة عدم تنفيذ طريقة القرعة الموجهة لناديى الأهلى والزمالك كما كان يحدث في السابق بوضع مباراة الفريقين اخر مباراة في الدور الاول والثاني حيث سيتم عرض لائحة البطولة على الأندية، واستقر اتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدورى المصرى يوم 21 سبتمبر على أن تحدد المباريات وفقاً للموافقات الأمنية التى ستصل الى اتحاد الكرة فيما يخص جدول الجولة الأولى للبطولة، ورفض اتحاد الكرة التدخل فى مسألة الحصول على الموافقات الامنية الخاصة بالمباريات ومنح الأندية حقها فى التفاوض على الملاعب التى ستلعب عليها فى المباريات الخاصة بالبطولة وفقاً للائحة التى تم اعدادها من قبل لجنة المسابقات على مدار السنوات الماضية.
مشاهدة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2019/2020 بث مباشركشف اتحاد الكرة المصري، عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر إجراءوها غداً ، الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومندوبى 18 نادياً من الأندية التى تشارك فى البطولة الأقوى لموسم 2019/ 2020، والتى ستقام بأحد فنادق حي الزمالك .
وقال اتحاد الكرة: "نظرا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدا بأحد فناق الزمالك فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة".
وأكد اتحاد الكرة أنه تم تحديد أماكن الصحفيين داخل القاعة بواقع مندوب واحد عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني، حيث تم تقسيم العدد المتاح مناصفة بين الصحف الورقية اليومية والرياضية والمواقع الإلكترونية المصرية.
مشاهدة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2019/2020 بث مباشركما تم اختيار المواقع الإلكترونية حسب نسب زوارها عن شهر أغسطس 2019 وفقا لمواقع الإحصاءات العالمية، مع دمج بعضها التي تعمل في مؤسسة واحدة لإتاحة الفرصة أمام زملاء آخرين للحضور.
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