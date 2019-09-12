ليون وليل يفتتحان المرحلة الخامسة وعين على دوري الأبطال









اسماء السيد - يأمل كل من ليون وليل استغلال مباراتيهما الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم من أجل التحضير بأفضل طريقة لما ينتظرهما الثلاثاء في مستهل مشوارهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليون وليل مباراتيهما الجمعة ضد أميان وأنجيه بمعنويات مهزوزة، إذ يعاني الفريقان في مستهل الموسم الجديد من "ليغ 1" حيث فشل الأول في تحقيق الفوز خلال المرحلتين الماضيتين قبل عطلة المباريات الدولية، فيما خسر الثاني مباراتين من الأربع التي لعبها حتى الآن.

وبعد أن استهل الموسم بفوزين كاسحين على موناكو (3-صفر) وأنجيه (6-صفر)، خسر ليون أمام مونبلييه (صفر-1) ثم تعادل مع بوردو (1-1)، لكن رغم ذلك لا يتخلف سوى بفارق نقطتين عن خصمه المقبل باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر الذي يتواجه السبت مع ضيفه ستراستبورغ بغياب مرجح لقوته الهجومية الضاربة المتمثلة بكيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابين.

أما ليل، فتلقى في المرحلة الماضية هزيمته الثانية للموسم على يد مضيفه رينس (صفر-2) بعد أن خسر في المرحلة الثانية أيضا أمام أميان (صفر-1).

وسيكون ليون الجمعة أمام اختبار أسهل من ليل، إذ أن مضيفه أميان يقبع في المركز الثامن عشر بفوز وحيد مقابل أربع هزائم وخسر جميع مبارياته الأربع التي جمعته بمنافسه الموسم الماضي في الدوري ومسابقتي الكأس وكأس الرابطة، في حين يتواجه الثاني مع ضيفه أنجيه الذي يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن سان جرمان ورين الثاني ونيس الثالث.

وما يزيد من صعوبة مهمة ليل أمام أنجيه أنه فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ثماني جمعتهما في الدوري منذ عودة الأخير الى الدرجة الأولى عام 2015، بعد أن غاب عنها منذ 1994، وكانت الأخيرة بينهما بنتيجة 5-صفر، فيما خسر خمس وتعادل في اثنتين.

ويخوض الفريقان اختباري الجمعة وتركيزهما منصب على ما ينتظرهما الثلاثاء، إذ يبدأ ليون مشواره في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا على أرضه ضد زينيت سان بطرسبورغ الروسي، فيما سيكون ليل أمام مواجهة أصعب بكثير خارج ملعبه ضد أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل الموسم الماضي الى نصف نهائي المسابقة القارية بعدما أقصى في طريقه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي.

- برنامج المرحلة الخامسة:

الجمعة:

(19:00) ليل - انجيه

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(20:45) اميان - ليون

السبت:

(17:30) باريس سان جرمان - ستراسبورغ

(20:00) ديجون - نيم

بوردو - متز

مونبلييه - نيس

بريست - رين

الأحد:

(15:00) نانت - رينس

(17:00) سانت اتيان - تولوز

(21:00) موناكو - مرسيليا