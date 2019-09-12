شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمدد عقد لاعبه محمد صادق 5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مسؤولو نادي الإسماعيلي في تمديد عقد جناح وصانع ألعاب الفريق الدولي محمد صادق لمدة 5 مواسم مقبلة.

Advertisements

ذكر الموقع الرسمي للدراويش، الخميس، أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي، برئاسة إبراهيم عثمان، سعيا للحفاظ على لاعبيه الشباب.

أوضح الموقع أنه تم عقد جلسة مع اللاعب الشاب الذي أبدى كامل ترحيبه بتمديد عقده في حضور محمد الكلية، أمين الصندوق، عضو مجلس الإدارة، وتامر موسى، عضو المجلس، إضافة إلى محمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات والمسؤول عن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق.

كانت إدارة الإسماعيلي نجحت في تجديد عقود معظم لاعبي الفريق بعقود طويلة الأمد، منهم محمد فوزي ومحمد مجدي، ثنائي حراس المرمى، إضافة إلى عبدالرحمن مجدي ومدحت فقوسة وأحمد أيمن.