مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements Advertisements الخميس 12 سبتمبر 2019 تقام اليوم الخميس 12-9-2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولية. الدورى الجزائرى شباب قسنطينة Vs شباب أهلى برج بوعريج 7:45

اتحاد بلعباس Vs نصر حسين داى 7:45 وفاق سطيف Vs نجم مقرة 8:00 Advertisements دورى أبطال أوروبا للسيدات فيورنتينا Vs أرسنال 7:00 سبورتنج براجا Vs باريس سان جيرمان 9:00 لوجانو Vs مانشستر سيتى 9:00 Advertisements Advertisements

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