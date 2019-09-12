الإصابة تمنع كومباني من المشاركة في مباراة اعتزاله

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الخميس 12 سبتمبر 2019
أقيمت ليلة أمس، الأربعاء، مباراة اعتزال البلجيكي فينسنت كومباني، نجم مانشستر سيتي السابق، والتي جمعت أساطير السيتيزنز، مع نجوم الدوري الإنجليزي السابقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. ولم يشارك كومباني نفسه في مباراة اعتزاله، الأمر الذي أثار اندهاش جميع الحضور في ملعب المباراة، والذين بلغ عددهم (51602 متفرج). وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أسباب عدم مشاركة كومباني في المباراة، حيث أشارت إلى تعرضه لمشكلة في أوتار الركبة، ما جعل هناك صعوبة في لعبه ولو لدقائق معدودة. وشهدت المباراة تواجد مجموعة كبيرة من لاعبي مانشستر سيتي القدامى والحاليين، مثل جو هارت، وكولو توريه، وليسكوت، ودي يونج، وأيرلاند وسمير نصري، وزاباليتا، وشون رايت فيليبس، وبيرتوف بالإضافة إلى الثنائي الحالي دافيد سيلفا وكون أجويرو. أما فريق نجوم الدوري الإنجليزي، فقد مثله، فان دير سار، وأشلي كول، ومايكل كاريك، وجيمي كاراجر، وجاري نيفيل، وبول سكولز، ونيكي بات، وريان جيجز، ومايكل أرتيتا، وروبن فان بيرسي، وروبي كين. كما حضر مهاجم مانشستر سيتي السابق ماريو بالوتيلي، والذي لعب بقميص الفريق في الفترة من 2010، وحتى 2013، لكنه لم يشارك، لأنه لم يخبر ناديه بريشيا عن مكان وجوده.
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